Brescia, altro neonato morto in ospedale: il quarto in pochi giorni

Salgono a quattro i decessi di neonati morti nel reparto di Terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia. Ai primi tre casi si è aggiunto infatti quello di un altro bebè portato in reparto subito dopo la nascita e morto sabato mattina. Anche su questo caso l'ospedale bresciano ha disposto accertamenti. Il ministro della Salute ha già inviato gli ispettori per far luce sulle morti sospette.