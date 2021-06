Bracciante morto in campagna, indagato imprenditore agricolo nel Pavese

Un imprenditore agricolo di Olevano (Pavia), comune della Lomellina, è indagato, con l'ipotesi di accusa di omicidio colposo, per la morte di un bracciante il 15 giugno. La vittima, un cinese di 57 anni, stava mondando il riso in campagna, quando si era accasciato a terra a causa di un improvviso malore. Il datore di lavoro è finito sotto inchiesta, con l'accusa di non aver sottoposto il 57enne alle visite mediche obbligatorie.