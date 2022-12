Bormio (SO), luci di Natale a pedali per contrastare il caro energia

Quest'anno a Bormio, in provincia di Sondrio, le luminarie natalizie funzionano a pedali. Per contrastare il caro energia, infatti, nel centro del comune lombardo sono state installate delle biciclette a dinamo che, una volta utilizzate, permettono alle decorazioni delle feste di azionarsi.

"Come amministrazione, abbiamo voluto mandare un messaggio preciso: ridurre drasticamente i classici addobbi per sostituirli con metodi alternativi", racconta all'inviato di "Mattino Cinque News" il sindaco Silvia Cavazzi. "Quest'idea, venuta ad alcuni abitanti, esprime perfettamente il concetto di comunità: il lavorare insieme per un risultato e il pensare qualcosa di diverso per essere parte di un disegno più grande".