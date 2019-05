Bimbo ucciso in casa a Milano, fermato il padre

Aljich Rhustic, il 25enne che è fortemente sospettato di aver ucciso il figlio di due anni in un appartamento a Milano, è stato fermato dalla polizia. Sul corpo del piccolo c'erano evidenti segni di violenza. Rhustic è stato individuato in un appartamento in zona Giambellino, non lontano dalla sua abitazione. Gli investigatori avevano localizzato il suo cellulare ma temevano che se ne fosse liberato durante la fuga.