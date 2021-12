Bimbo ferito in asilo Crema, pm chiede archiviazione per il sindaco

Ansa

E' stata chiesta l'archiviazione per il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, indagata per lesioni colpose in relazione al ferimento di un bambino in un asilo comunale. Il piccolo si era schiacciato la mano nel cardine di una porta tagliafuoco, procurandosi lesioni curabili in tre mesi. Il caso giudiziario aveva creato polemiche sulla vastità delle competenze dei sindaci e Bonaldi era stata difesa da Anci e altre associazioni.