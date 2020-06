Bimbi uccisi dal padre, trovati nei rifiuti i cellulari dei gemellini

I cellulari dispersi dei due gemellini di 12 anni uccisi dal padre, Mario Bressi, in Valsassina, sono stati ritrovati dai carabinieri in una campana per la raccolta del vetro vicino alla casa di villeggiatura dell'uomo. Con i telefonini Bressi ha continuato a mandare messaggi WhatsApp alla moglie dopo aver strangolato i bimbi, tra le due e le tre di notte, prima di gettarsi da un ponte a una decina di chilometri da casa.