Bergamo, un ragazzo di 17 anni muore annegato nel fiume Serio

Un 17enne di origini senegalesi è morto annegato nelle acque del fiume Serio, a Gorle (Bergamo). Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si è tuffato in acqua e non è più riemerso in superficie. Gli altri ragazzi hanno subito dato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco con un elicottero, un gommone e una squadra di sommozzatori. Dopo oltre un'ora di ricerche i soccorsi hanno recuperato il corpo del giovane.