Bergamo, scontro tra bob su piste di sci: grave una bimba di 3 anni

Una bimba di soli tre anni è rimasta ferita in modo grave in uno scontro tra bob sulle piste sciistiche di Foppolo (Bergamo), in alta valle Brembana. Anche il padre 33enne della piccola è rimasto coinvolto nell'incidente, avvenuto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, che ha trasportato i feriti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.