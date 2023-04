Bergamo, scontro auto-moto: morto un 29enne

A Bergamo un incidente stradale ha provocato la morte di un ragazzo di 29 anni, Marco Moioli, di Seriate.

Il giovane era in sella alla sua moto, che si è scontrata con un'auto in via Borgo Palazzo. Vani i soccorsi del personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che si è occupata dei rilievi.