Bergamo, schiacciato da un macchinario: operaio muore in azienda

In Lombardia si registra un altro incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 59 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato da un macchinario presso una ditta di Leffe, in provincia di Bergamo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.