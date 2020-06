Bergamo, il sindaco Gori: "Mai ricevuto pressioni sulla zona rossa"

"Non ho mai ricevuto pressioni da imprenditori della Val Seriana. Ho raccolto comprensibili preoccupazioni, ma nessuna pressione per evitare l'istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro" nei primi giorni di marzo. Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, aggiungendo: "Non solo quindi non mi attivai in tal senso ma, come provano le mie dichiarazioni, ero favorevole alla zona rossa e chiesi che si prendesse rapidamente una decisione".