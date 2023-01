Bergamo, la storia di Massimiliano e Maura: genitori di otto figli (cinque biologici e tre in affido)

Quando ci sono tutti, sono in dieci. Dieci. Una cifra che, 13 anni fa, Maura mai si sarebbe immaginata. Dieci persone in una casa: tu, tuo marito e i tuoi figli compresi quelli che diventano tuoi nel cuore, perché il tuo cuore ha deciso di aprirsi anche a chi, per tanti motivi, la sua mamma e il suo papà li ha un po' persi per strada. O magari ci sono, ma urge una pausa e occorre trovare un porto sicuro. Un posto accogliente, per sollevarsi dai gravi fardelli portati da una vita storta.

Dal 2018 a oggi, i De Filippis hanno aperto le porte della loro casa di Bolgare a cinque minori.

I figli - Giorgia, una bambina affetta da sindrome di Down che ora ha 10 anni, è stata adottata quando aveva due mesi di vita ed è arrivata dopo i primi quattro figli di Maura e Massimiliano: "Matteo, sviluppatore web e studente di informatica prossimo alla laurea magistrale, Luca, 23 anni, studente di sassofono al Conservatorio di Milano, Andrea, 20 anni che, dopo gli studi all'Alberghiero, ora lavora come cameriere a Bratto, e Riccardo che sta ultimando il suo percorso alle scuole medie e si prepara alle superiori al Lotto di Trescore, al sociosanitario". Sono poi arrivati un altro figlio biologico e un altro in affido, che ora sono ragazzini, e, di recente, un bimbo piccolo (adottato).

La "Casa del Melograno" - Di recente, la famiglia De Filippis si è trasferita nella ex canonica a Bolgare, ora chiamata "La Casa del Melograno", come l'associazione di volontariato senza scopo di lucro da loro creata il 22 Ottobre 2019. "Sono anni che cercavamo la casa giusta e infatti ora ci sentiamo nel posto giusto. Cercavamo uno spazio con una cappellina e abbiamo addirittura trovato una chiesa, il santuario della Madonna dei campi di Bolgare. E poi sotto all'altare lo sguardo, appena arrivati, è caduto sulla statuetta di Maria Bambina", spiega Massimiliano.

"Ciò che ci ha portato a questa scelta di vita è la fede, abbiamo sempre pensato che o è viva, o resta senza frutto, sentiamo questa scelta come una vocazione", aggiunge la coppia. "In tanti ci hanno aiutato - dice Massimiliano -: dall'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, proprietario della casa, che ci ha concesso un affitto crescente, basso all'inizio per consentirci di fare i lavori, al sostegno dell'8 per mille, fino a tanti amici e conoscenti, ad esempio l'elettricista, quando ha saputo della nostra storia, ci ha fatto i lavori gratis".

"È l'associazione l'ente gestore di tutto-: la casa famiglia nasce da noi, ma ci teniamo che questa realtà possa continuare nel tempo, e per questo abbiamo creato l'associazione - conclude Maura -. Avuto il terzo figlio avevo detto stop, ma poi ho conosciuto persone che ne avevano 6 o 7, altre che si erano aperte all'affido, e la prospettiva è cambiata. Certo i momenti di fatica ci sono...".