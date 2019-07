Bergamo, anziana ha malore mentre assiste figlio disabile: morti

Tragedia a Terno d'Isola , nella Bergamasca : una donna, Felicita Carminati , 71 anni, e il figlio, Thomas Arrigoni, affetto da una grave malattia degenerativa , sono stati trovati morti nella loro abitazione. La madre avrebbe avuto un malore e sarebbe deceduta mentre il figlio si trovava su un apposito sollevatore dotato di ventilazione per la respirazione. L'uomo sarebbe morto dopo essere rimasto sospeso per ore in una posizione anomala.

Il respiratore a cui era attaccato Arrigoni, affetto da Sla, aveva un'autonomia di circa otte ore. L'uomo sarebbe deceduto per soffocamento.



L'allarme è stato dato martedì mattina, quando il fisioterapista del 44enne ha raggiunto l'abitazione per la consueta assistenza. Il decesso di madre e figlio potrebbe essere avvenuto tra sabato e lunedì pomeriggio, quando il fisioterapista di Arrigoni si era presentato una prima volta a casa dell'uomo: nessuno gli aveva aperto, ma non si era allarmato, perché anche altre volte gli era capitato di non trovare madre e figlio a casa. Ritornato martedì mattina e non ottenendo di nuovo risposta, si è allarmato. Ha quindi scavalcato il cancello dell'abitazione e ha visto i corpi attraverso una finestra lasciata parzialmente aperta.