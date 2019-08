Bergamo, 20enne muore in un incendio all'ospedale Papa Giovanni XXIII: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Il rogo si è sviluppato poco dopo le 10 al terzo piano della torre 7, nel reparto di psichiatria dell'ospedale. Il personale medico e infermieristico ha immediatamente evacuato 67 pazienti del reparto e di quelli adiacenti. Purtroppo, come comunica l'Asst, non è stato possibile raggiungere una paziente, la cui camera di degenza è stata completamente invasa dal denso fumo e delle fiamme, che si sono sviluppate in pochi istanti. In un primo momento si era ipotizzato un gesto autolesionistico della paziente poi deceduta, ma adesso sono aperte tutte le ipotesi.



Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto la stanza dove si trovava la giovane era troppo tardi e hanno potuto solo constatarne il decesso. "La Direzione e tutto il personale - sottolinea l'Asst - sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto. Un'indagine interna è già stata avviata, offrendo massima collaborazione agli inquirenti". Intanto gli altri malati sono stati trasferiti negli ospedali di Treviglio e Alzano Lombardo, nella Bergamasca, e a Leno, nel Bresciano.



Uil: "Colpa del mancato turnover in ospedale" - Sulla tragedia, è intervenuta la Uil Fpl di Bergamo . "Quanto accaduto - dice il segretario generale Rossella Buccarello - disegna ed evidenzia uno scenario che da tempo portiamo all'attenzione delle autorità. L'assenza di monitoraggio dei pazienti della Torre 7 si inserisce all'interno di una realtà fatta di blocco del turnover, mancanza strutturale di medici dato che molti vanno in pensione e non vengono sostituiti e l'impossibilità di implementare il personale educativo infermieristico e Oss".