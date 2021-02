Bergamasca, Comune Valgoglio da oggi in fascia rossa

Getty

Valgoglio entra da oggi alle 18 in fascia rossa: Regione Lombardia ha accolto la richiesta arrivata dopo una riunione fra il sindaco Angelo Bosatelli, Ats e l'Ambito di Clusone. E quindi il Comune bergamasco diventa "rosso" come già Bollate nel Milanese, Mede in provincia di Pavia e Viggiù in quella di Varese. Nel paesino di 586 abitanti ci sono 36 casi accertati di positività al Covid.