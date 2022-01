Bambino ucciso dal padre nel Varesotto, per pm omicidio premeditato

Ansa

Davide Paitoni avrebbe premeditato l'omicidio del figlio di sette anni, Daniele, ucciso il primo gennaio a Morazzone (Varese). E' quanto gli contesta il pubblico ministero, Luca Petrucci, nella notifica del fermo. Per il pm inoltre il 40enne avrebbe agito per "futili motivi": avrebbe infatti ucciso il bambino come ritorsione contro la moglie, che aveva presentato nei confronti dell'uomo due denunce per maltrattamenti.