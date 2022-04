Baby gang, 10 minori indagati per rapine e pestaggi a Monza

A scatenare la furia delle baby gang bastava il rifiuto di offrire un drink, una sigaretta, o un semplice sguardo di troppo. "L'attività investigativa - spiegano i carabinieri - si è basata su testimonianze e sopralluoghi nelle zone delle aggressioni, condotti con l'aiuto della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Monza.

Vari episodi di violenze e pestaggi ricostruiti, in cui gli indagati, di età compresa fra 15-20 anni, agendo a piccoli gruppi, talvolta armati di tirapugni e bottiglie di vetro, si scagliavano contro la vittima, circondandola e colpendola ripetutamente, provocando, in alcuni casi, gravi ferite (talvolta non refertate per timore di ritorsioni).