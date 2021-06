AstraZeneca, in Lombardia dal 17 giugno richiami con mix per under 60

Ansa

"I richiami di AstraZeneca interessati dalla vaccinazione eterologa e sospesi nel periodo 12-16 giugno, verranno effettuati a partire dal 17 giugno e si andranno a sommare ai richiami già previsti in quel periodo". Lo comunica in una nota la direzione generale Welfare di Regione Lombardia, alla luce delle decisioni prese dagli organi competenti negli ultimi giorni. In questo modo sarà possibile effettuare i richiami nei tempi previsti.