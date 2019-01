Assalto a portavalori nel Milanese a colpi di arma da fuco: bottino di 30mila euro

I banditi hanno atteso che i due vigilantes prelevassero 30mila euro in contanti da un supermercato e li hanno circondati puntandogli le armi contro, per dissuaderli da una reazione hanno sparato alcuni colpi in aria. Dopo averli disarmati hanno preso le sacche col bottino e sono scappati, portando via anche una delle pistole d'ordinanza delle guardie giurate.