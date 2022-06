Anziano uccide il figlio della badante, la vittima di Nicorvo (Pavia) voleva per la madre un contratto in regola

Ci sarebbe un movente economico all'origine della lite culminata nell'omicidio di Gambolò (Pavia), dove Giovanni Vezzali domenica ha ucciso Thomas Achille Mastrandrea, il figlio della sua badante.

La vittima, che viveva a Nicorvo, aveva chiesto per sua madre un contratto in regola. La donna, 59 anni, da tre lavorava infatti presso l'anziano percependo in nero un compenso di 150 euro alla settimana.