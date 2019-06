Amanda Knox atterra a Milano, prima visita in Italia da scarcerazione

Amanda Knox è tornata per la prima volta in Italia a quattro anni di distanza dalla definitiva assoluzione dall'accusa di avere partecipato all'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher. L'americana è atterrata all'aeroporto milanese di Linate in compagnia del fidanzato e della madre. Amanda è attesa al festival della Giustizia penale a Modena.