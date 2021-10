Aereo caduto a San Donato, il sindaco: "Immagini agghiaccianti"

Ansa

"Immagini agghiaccianti". Così definisce quelle dello schianto aereo a San Donato Milanese il sindaco Andrea Checchi. "Sono rientrato in città alla notizia dell'incidente - spiega -. Ad ora non ci sono certezze sulla dinamica e non mi sbilancio. Nella zona intorno all'area che è stata isolata si sta lavorando per recuperare i resti. Voglio esprimere tutta la vicinanza, anche della comunità, verso le famiglie delle vittime".