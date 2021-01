Adescava ragazzine online: per 57enne milanese divieto di social

-afp

Fingendosi adolescente, adescava bambine e ragazzine su Facebook, Instagram e TikTok: un 57enne milanese ex bagnino e insegnante di educazione fisica, più volte finito in carcere per pedofilia, è ora stato sottoposto alla sorveglianza speciale con il divieto di usare i social. L'uomo, secondo gli investigatori, negli anni ha adescato almeno 41 ragazzine in diverse province tra cui Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e La Spezia.