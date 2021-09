Addio a Martina Luoni, la testimonial anti-Covid che lottava contro il cancro

Si è spenta a 27 anni Martina Luoni , la giovane di Solaro (Milano) che da anni lottava contro un cancro al colon. L'annuncio è stato dato con un post sul profilo Instagram della ragazza: "Oggi la leonessa ha perso la sua battaglia". In un video pubblicato a novembre 2020, che ha raccolto più di 6 milioni di visualizzazioni, Martina esortò tutti a rispettare le regole anti-Covid e denunciò le difficoltà dei malati oncologici, costretti a rimandare le cure negli ospedali sotto pressione a causa della pandemia.

"Ora la sua bussola la porterà a caccia di nuovi tramonti, quelli che ha sempre sognato, sempre con il sorriso sulle labbra che nessuno potrà mai spegnere. Da oggi chiunque guarderà un tramonto si ricorderà della leonessa Martina", si legge sul profilo della giovane. Martina fu scelta dalla Regione Lombardia come testimonial di una campagna anti-Covid. "Io ho il cancro, ma il mio vero problema sei tu: tu che non porti la mascherina e te ne freghi delle regole", diceva davanti alla telecamera.

A metà luglio, Martina annunciò di aver intrapreso un nuovo percorso di cure sperimentali. "La verità? Sono stanca", scrisse in un lungo post. "Stanca di essere forte, stanca di sopportare i dolori e i malesseri, stanca di essere chiamata leonessa, semplicemente stanca. Quando mi sono ammalata la prima volta ho tirato fuori tutto il coraggio e non ho mai abbassato la testa. Poi però, purtroppo, succede che la prima volta diventa la seconda, terza, quarta e arrivi alla consapevolezza che uscirne è sempre più difficile, perché i miglioramenti che vorresti non arrivano e il corpo è sempre più stanco e debilitato".

"Non dimenticheremo mai il suo sorriso", ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "L'energia di una ventisettenne caparbia e determinata. Il suo sguardo solare con cui, camminando sul belvedere di Palazzo Lombardia, invitava tutti a combattere contro il virus".