A Monza investe pedone e scappa, poi picchia un testimone: denunciato

L'uomo è poi stato rintracciato dai militari a casa, mentre fingeva di dormire . Deve rispondere di fuga e omissione di soccorso e del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare se aveva usato alcol e stupefacenti.

In base alle prime indagini, l'uomo, brianzolo, alla guida della Volkswagen Golf di sua madre, ha investito un uomo di 41 anni, anche lui residente in Brianza. Subito dopo si è avvicinato al ferito, poi trasportato in ospedale con

fratture multiple e 35 giorni di ricovero

davanti a sé, e ha cercato di tiralo su con la forza. Quando alcuni passanti hanno cercato di bloccarlo, l'automobilista è scappato.

Mezz'ora dopo è tornato sul posto a piedi, credendo di non essere riconosciuto, mentre i soccorritori si apprestavano a portare via il ferito dopo averlo stabilizzato. "E' lui che lo ha investito", ha gridato un uomo che lo ha riconosciuto. A quel punto lui

lo ha colpito al volto

ed è fuggito di nuovo, ma i carabinieri lo hanno rintracciato a casa.