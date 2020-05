A Milano calano multe: -322mila nel 2019, si guida più lentamente

Diminuiscono a Milano le multe per infrazioni al codice della strada. Nel 2019 la Polizia locale ha rilevato 3 milioni e 125mila infrazioni, circa 322mila meno del 2018. Chi si è messo alla guida nel 2019 ha rispettato di più i limiti di velocità: le infrazioni si sono quasi dimezzate, passando da 712.533 a 383.660. Le maggiori voci in calo riguardano poi la sosta, le infrazioni per passaggi col rosso e quelle riguardanti la mancanza di revisione.