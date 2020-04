25 Aprile, a Milano antagonisti in strada: tensione con polizia

Momenti di tensione a Milano , dove un gruppo di antagonisti è stato fermato da agenti di polizia mentre improvvisava un corteo in memoria dei partigiani . E'avvenuto alle 11:50 in zona via Padova: i poliziotti hanno incrociato una quindicina di militanti dei "Carc". Dai video ripresi dai balconi si vedono agenti bloccare i manifestanti, tra cui ragazze e anziani. Uno di questi, in sella a una bici, è stato atterrato sull'asfalto.

Fermati una ventina di partecipanti a "passeggiata partigiana" Sempre a Milano, ma in via Ascanio Sforza, una ventina di antagonisti dei centri sociali sono stati fermati dalla polizia mentre tentavano di raggiungere piazza XXIV Maggio per una "passeggiata partigiana". Secondo quanto riferito dalla questura, il gruppo era formato da militanti della zona di via Gola e Corvetto. Non ci sarebbero stati episodi di tensione. I partecipanti sono stati bloccati per essere identificati.