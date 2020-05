In occasione della festa della Repubblica del 2 giugno Sergio Mattarella sarà a Codogno in visita privata. Il Capo dello Stato incontrerà le autorità locali in municipio. Prima di recarsi a Codogno, primo focolaio di coronavirus in Italia con l'individuazione del Paziente 1 il 21 febbraio, la mattina del 2 giugno il Presidente della Repubblica prenderà parte alla cerimonia di deposizione di una corona all'Altare della Patria.