Lombardia in zona rossa, Fontana: da Conte schiaffo ai lombardi

Ansa

La divisione dell'Italia in tre aree in base alla diffusione del Covid non è piaciuta a tutte le Regioni. "Le richieste della Lombardia non sono state prese in considerazione. Uno schiaffo in faccia a tutti i lombardi", dice il governatore Fontana dopo l'inserimento della Regione in zona rossa. "La scelta di relegare la Sicilia a zona arancione appare assurda", le parole di Musumeci. La Calabria: "Zona rossa ingiusta".