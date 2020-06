Lombardia, il legale di Fontana deposita dossier su minacce

Il legale del governatore lombardo Attilio Fontana, l'avvocato Jacopo Pensa, ha depositato in procura a Milano come "produzione documentale" un dossier sulle minacce e le intimidazioni che hanno fatto scattare la scorta per il presidente della Regione. Il documento, intitolato "clima di odio", è composto da una trentina di pagine. Ci sono anche lettere anonime spedite a Fontana, come una nella quale si paventa "un incidente stradale occasionale".