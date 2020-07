Lombardia, attivo il numero unico europeo di continuità assistenziale

E' attivo in tutta la Lombardia (fatta eccezione per Brescia) il 116117, vale a dire il numero unico europeo di continuità assistenziale (ex guardia medica). Consente l'accesso alle cure mediche non urgenti e concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità. Lo comunica la Regione, specificando che il servizio, gratuito, è attivo dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e 24 ore su 24 nei festivi e prefestivi.