Scoppia incendio, venti persone evacuate nel Lodigiano

Venti persone sono state evacuate con l'intero condominio ora inagibile, in seguito a un incendio che da un'abitazione si è propagato velocemente a tre altre case nello stesso complesso a Codogno, nel Lodigiano. L'innesco sarebbe partito da un camino. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare l'incendio, dopo che si era propagato anche a tutto il tetto condominiale, insieme a squadre arrivate anche dall'Emilia Romagna. Il sindaco Francesco Passerini, ha messo a disposizione degli sfollati una palestra comunale sul territorio, quella delle scuole Ognissanti.