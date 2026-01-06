Logo Tgcom24
L'innesco sarebbe stato un camino

Scoppia incendio, venti persone evacuate nel Lodigiano

Il sindaco ha messo a disposizione degli sfolalti una palestra comunale

06 Gen 2026 - 18:22
© Ansa

© Ansa

Venti persone sono state evacuate con l'intero condominio ora inagibile, in seguito a un incendio che da un'abitazione si è propagato velocemente a tre altre case nello stesso complesso a Codogno, nel Lodigiano. L'innesco sarebbe partito da un camino. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare l'incendio, dopo che si era propagato anche a tutto il tetto condominiale, insieme a squadre arrivate anche dall'Emilia Romagna. Il sindaco Francesco Passerini, ha messo a disposizione degli sfollati una palestra comunale sul territorio, quella delle scuole Ognissanti.

