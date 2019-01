Lodi, scoperto cadavere in una casa: forse morto da un anno

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto dalla polizia in una casa a Lodi, dopo la segnalazione da parte di alcuni vicini. La prima ipotesi è che il decesso possa risalire anche a un anno fa ed è quindi difficile, per ora, affermare con certezza che si tratti di morte naturale. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto un'autopsia. La porta dell'abitazione in cui è stato trovato il corpo era chiusa dall'interno.