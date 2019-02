Lodi, maxitamponamento per nebbia sulla A1: coinvolte almeno 9 persone | Incidenti anche sulla A22: un morto

Sulla Milano-Napoli in direzione Sud si sono formate lunghe code. Autostrade consiglia "di utilizzare l'A7 Milano-Genova in direzione Genova per proseguire successivamente sull'A21 Torino-Piacenza in direzione di Piacenza da dove è possibile proseguire sull'A1". In alternativa chi da Bologna è diretto a Milano può deviare il percorso sull'A21 Torino-Brescia in direzione di Brescia per poi proseguire sull'A4 Milano-Brescia in direzione di Milano.



Un morto sulla A22 - Situazione difficile anche sulla A22 del Brennero, tra Carpi (Modena) e Verona, dove si registrano diversi tamponamenti dovuti, pare, alla scarsa visibilità. Il bilancio sarebbe di almeno un morto. Code e rallentamenti si segnalano e in entrambe le direzioni. Ripercussioni anche sulla A4 Milano-Venezia.