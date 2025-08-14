Lodi, 16enne ripescato nell'Adda: è in condizioni gravissime

I vigili del fuoco di Lodi hanno ripescato dal fiume Adda, all'altezza della chiusa del Vacchelli, in località Marzano-Bocchi, nel comune di Merlino (Lodi), un 16enne scomparso nel fiume nel tardo pomeriggio. Il ragazzo di origini nordafricane è stato rianimato e portato in ospedale al San Raffaele di Milano in gravissime condizioni. Le ricerche erano iniziate alle 18:30, quando era stato lanciato l'allarme della sua scomparsa in acqua. Nella zona in cui si è tuffato per cercare refrigerio al caldo torrido di questi giorni, è in vigore, da anni, il divieto di balneazione.