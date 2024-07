Bimbo scomparso a Locorotondo (Bari), ritrovato dopo diverse ore a 5 km da casa

Nelle campagne di Locorotondo, nel Barese, è stato un pomeriggio di apprensione per la sparizione di un bimbo di quasi due anni (li compirà il mese prossimo). Il piccolo, che vive in una zona rurale di contrada Serralta, stava giocando non lontano dalla sua abitazione quando, intorno alle 11, la mamma si è accorta che era scomparso. La donna, che ha altri tre figli, ha subito dato l'allarme. Immediata la reazione delle forze dell'ordine e della cittadinanza. Nel pomeriggio il piccolo è stato poi ritrovato sano e salvo in una strada poco distante dalla casa di famiglia.