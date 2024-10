Livorno, aggredita la troupe di "Fuori dal Coro"

"La gente qui ha paura di uscire la sera. Accoltellamenti, bottigliate, non se ne può più! Nascondono la droga sotto i sampietrini", ha dichiarato uno dei residenti alla giornalista, che già durante la mattina aveva supervisionato la zona per poi tornare insieme ai cameraman in piazza Gaibaldi. Al loro arrivo, però, alcune persone hanno iniziato a lanciare oggetti come un accendino e bottiglie di vetro che si sono infrante sull'asfalto. Sono proseguiti poi i lanci di bottiglie e il gruppo si è allargato con altre persone che rivolgevano insulti nei confronti degli inviati di "Fuori dal Coro". Tempestivo l'intervento della polizia municipale e degli agenti della Digos per identificare le persone coinvolte nell'aggressione.