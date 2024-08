Livorno, presunti abusi su una disabile: arrestato un insegnante di sostegno

Un insegnante di sostegno di un istituto superiore di Livorno è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di presunti abusi sessuali ai danni di un'alunna disabile minorenne. Il reato ipotizzato dalla procura è violenza sessuale pluriaggravata. Le indagini sono nate dopo una segnalazione della dirigenza scolastica per alcuni comportamenti anomali e sospetti: l'uomo, infatti, sarebbe stato notato dal personale della scuola in più occasioni in luoghi isolati e inaccessibili in compagnia dell'alunna.