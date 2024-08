Livigno, "triturata" dal macchinario per il fieno: contadina gravissima

Una 43enne è rimasta vittima di un terribile incidente agricolo avvenuto a Livigno (Sondrio), in Alta Valtellina, dove risiede. La donna è finita all'improvviso sotto il trattore, forse perché scivolata lungo il pendio, e i "denti" del macchinario che carica il fieno sul carro agricolo l'hanno "tritata". La contadina è stata liberata dalla morsa del mezzo solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari del paese, allertati dal marito, che le hanno prestato i primi soccorsi. Attualmente è ricoverata in ospedale a Trento in gravissime condizioni.