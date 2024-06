Brianza, diventa maggiorenne e va subito a votare

Superati i cavilli burocratici, il giovane si è subito recato alle urne: "All’inizio - ha spiegato Eros in una intervista rilasciata a Il Giorno - sembrava che ci fossero delle difficoltà nell’avere immediatamente la tessera, ma poi me l’hanno data. Così sono andato a votare nel seggio 11 delle scuole Aldo Moro di Lissone". Ironia della sorte, lo stesso seggio in cui suo papà faceva lo scrutatore. Ed è stato proprio il padre, Giuseppe, a mobilitarsi sin dal giorno prima, con una telefonata alla prefettura di Monza, per assicurarsi che il figliolo potesse avere in tempo i documenti per poter votare.