Roma, Lilli Gruber derubata a Villa Borghese mentre fa ginnastica

E non è la prima volta che Lilli Gruber finisce nel mirino dei ladri. Già nel 2008, quando era europarlamentare, subì un furto nella casa di famiglia a Egna, a sud di Bolzano, in Alto Adige. In quell'occasione i responsabili rubarono diversi gioielli. Nell'abitazione quella notte c'era la sorella della giornalista che fu svegliata dai rumori e diede l'allarme.