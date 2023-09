Vaiolo delle scimmie, paziente positivo al Galliera di Genova

Un paziente affetto da vaiolo delle scimmie è ricoverato al Galliera di Genova.

Lo comunica lo stesso ospedale, specificando che si tratta di un giovane, non residente in Liguria. L'uomo è giunto al Pronto Soccorso il 13 settembre con febbre elevata accompagnata da un'eruzione cutanea atipica. Il giorno successivo, in seguito alla positività al Monkeypox, è stato ricoverato nel reparto malattie infettive. Attualmente le sue condizioni sono in graduale miglioramento.