Vaccini, Toti: accordo tra Liguria e Piemonte non è stravaganza ma servizio 

Ansa

L'accordo tra il Piemonte e la Liguria per consentire la vaccinazione ai cittadini di una Regione che si trovino in vacanza nell'altra nel periodo estivo "non è alcuna stravaganza, è il sale del regionalismo, è un servizio importante per i cittadini". Così il presidente ligure Giovanni Toti che ha firmato un documento di intesa con il suo omologo piemontese Alberto Cirio. "Non solo ho avvisato Figliuolo, ma ne abbiamo discusso a lungo", aggiunge.