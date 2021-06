Vaccini, sospeso lotto AstraZeneca legato a due reazioni in Liguria

Ansa

Il lotto di vaccino AstraZeneca dal quale erano state ricavate le dosi inoculate alla 18enne e alla 34enne liguri che hanno avuto reazioni avverse è stato sospeso da Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità. "In via cautelativa, Alisa ha dato indicazioni a tutte le sedi vaccinali di sospendere, fino a nuova decisione, la somministrazione del lotto ABX1506 del vaccino AstraZeneca, qualora ci fossero fiale ancora disponibili", spiega l'Agenzia in una nota.