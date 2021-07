Vaccini in vacanza, 300 piemontesi hanno prenotato in Liguria

Ansa

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online, 300 piemontesi hanno prenotato la seconda dose del vaccino anti-Covid in Liguria, dove si recheranno per le vacanze. Lo fa sapere la Regione Liguria in una nota. Fino alle 16, invece, le richieste dei liguri per effettuare il richiamo della vaccinazione in Piemonte erano complessivamente 61.