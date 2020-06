Turismo, sindaco di Portofino: "Stiamo ripartendo"

C'è ottimismo nelle parole del sindaco di Portofino Matteo Viacava in vista della riapertura della stagione estiva. "Si sta ripartendo, ringrazio tutto il tessuto commerciale e gli abitanti del paese per lo sforzo fatto per essere pronti, Portofino ora è aperto completamente", spiega il primo cittadino, ospite di "Mattino Cinque".



"Si lavora alla normalità nei weekend, manca il turismo internazionale durante la settimana e il tempo non ci sta aiutando in questi giorni", prosegue il primo cittadino della nota località turistica, certo comunque del fatto che a breve i visitatori torneranno in numero maggiore. "Abbiamo perso una grande parte della stagione, ma recupereremo", assicura Viacava.