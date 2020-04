Test a Genova, iniziati i tamponi coronavirus in auto

Sono iniziati nella Fiera di Genova i tamponi "drive through" per i malati di Covid-19 che, clinicamente guariti, devono sottoporsi al tampone di controllo per capire se risultano negativi. Tre operatori dell'ambulatorio mobile della Asl3 attendono i malati che arrivano in auto per sottoporli al tampone. Questa modalità riduce il rischio per gli operatori e annulla il tempo di spostamento dei sanitari. Tecnica al via anche all'Ospedale Bassini, nel Milanese.