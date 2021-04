Strisce di tessuto di scarto con messaggi di felicità: dalla Liguria l'arte che "rivoluziona" la pandemia

"La mia sarà una 'rivoluzione gentile' nel cuore della pandemia da Covid e in onore del mio cognome". Presenta così a Tgcom24 il suo progetto artistico che vuole coinvolgere grandi e piccoli di tutta Italia e in particolare scuole, carceri, comunità di persone fragili, l'artista Loredana Galante , genovese di nascita e milanese d'adozione. Da sempre impegnata nel suo lavoro su riciclo ed economia circolare, con particolare attenzione all'ambiente e ai materiali usati, Galante chiama a raccolta chiunque voglia partecipare alla sua installazione "Come acque versate", inviandole strisce di stoffa con messaggi "di speranza, felicità, benessere". A settembre ci sarà una mostra alla Fondazione Dino Zoli di Forlì.

"Del mio cognome ne ho fatto un manifesto programmatico, uno sforzo di coerenza, - spiega Loredana Galante a Tgcom24. - Così chiedo di fare un'attività insieme: vorrei ricevere una frase per 'La Rivoluzione Gentile' che metterò nella Piscina di tessuto alla Fondazione Dino Zoli".



"Questa Rivoluzione - sottolinea a Tgcom24 - è un sovvertimento di prospettiva, urgente, perché non si può più rimandare. Contemplare i fili d'erba senza strapparli, sanificare i miei pensieri prima di dare loro il via libera, partecipare con la mia versione migliore, coltivare nel silenzio la gratitudine, non sprecare, farmi carico della mia e altrui vulnerabilità... Aspetto da tutta Italia una frase, un pensiero, un'intuizione che abbia la finalità del benessere e della cura di tutti e tutto, perché 'La Rivoluzione Gentile' non sarà solo una mostra curata da Nadia Stefanel, è una proposta da pensare insieme, un'onda di miglioramento che parta da noi stessi".

E' possibile allora scrivere "su una striscia di tessuto, rigorosamente di recupero e poi inviarmela o spedirmi le vostre frasi via mail. Io le trascrivero e le metterò insieme alle mie per riempire la 'Piscina' della Fondazione".



Si tratterà di una vasca 3 metri per due, con altezza di 70 centimetri e 10 pannelli, che da settembre sarà possibile visitare. "L'installazione avrà il titolo 'Come acque versate', ispirato alla frase di Virginia Woolf 'Come acque versate nella medesima giara', perché lì insieme confluiamo. I visitatori potranno anche in quell'occasione lasciare la loro striscia e prenderne una da portar via", anticipa l'artista.

Leggi Anche Musei per gioco, da godere online insieme ai bambini

"Non ci devono essere fretta e pressione per questa 'rivoluzione gentile' che è un lavoro colorato, corale, interattivo: in questo anno di Covid abbiamo compreso e rivalutato le cose importanti, la felicità, il benessere, l'attenzione alle parole", conclude.