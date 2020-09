Spese pazze in Liguria, condannati per peculato 19 ex consiglieri regionali

Sono stati condannati i 19 ex consiglieri regionali della Liguria accusati di peculato nell'ambito del processo per le spese pazze in Regione nella legislatura 2005-2010. Il tribunale ha disposto la confisca delle somme contestate. Per l'accusa avrebbero usato soldi pubblici, da poche centinaia ad alcune migliaia di euro, per acquisti personali, tra cui dvd, piante, caramelle, brioches, bottiglie di vino e soggiorni in hotel con aree benessere.