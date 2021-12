Savona, precipita da una falesia: morto climber austriaco

ansa

Tragedia nel Finalese in provincia di Savona dove un climber di circa 40 anni, austriaco, è precipitato durante una scalata a una falesia ed è morto sul colpo. L'uomo era impegnato in arrampicata insieme alla compagna quando, per motivi da chiarire, è precipitato cadendo per quasi 30 metri. Sul posto immediati i soccorsi da parte del 118 e del soccorso alpino, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.